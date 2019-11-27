«Не душевная»: известный профайлер описал истинное лицо Мелании Трамп

Стилист Мордехай Альво, который много лет проработал с Меланией Трамп, недавно рассказал в интервью Forward.com о характере первой леди. По его словам, на людях первая леди — совсем другой человек. «В обычной жизни она более открытая, мягкая, веселая», — сказал он.

Знаменитый российский профайлер, доктор философии, кандидат психологических наук и ректор института психологии управления Дмитрий Рассохин согласился с впечатлениями стилиста лишь отчасти. Изучив кадры Мелании Трамп в самых разных ситуациях, начиная от официальных приемов и заканчивая обычным домашним общением с детьми, он пришел к выводу, что первая леди Америки действительно сильно меняется, когда появляется на публике.

Этот психотип относится к категории демонстративных, когда человек любит быть у всех на виду, хорошо играет и справляется с любой ролью. Но, поскольку нервная система Мелании не очень сильная, периодически у нее прорываются настоящие эмоции.

«Они достаточно краткие, но при этом показательные. И говорят они о том, что ей не всегда нравится то, что она делает. Видно, что Мелания иногда сдерживает гнев, ей не всегда нравятся прикосновения. А вот когда она с детьми, сразу же расцветает, становится настоящей, с реальными эмоциями. Это говорит о том, что ей не очень нравится соблюдать протокол», — сказал эксперт Teleprogramma.pro.

По словам Дмитрия Рассохина, первая леди США по характеру свободолюбивая, ей нравится жить так, как ей хочется, а протокол обязывает делать обратное. Поэтому она нередко бывает недовольной. Чаще всего недовольство она испытывает по поводу своего мужа. Не по поводу самого протокола, а именно мужа, потому что он является причиной ее ограничений. Не случайно в Сеть периодически попадают кадры, как Мелания одергивает руку от благоверного.