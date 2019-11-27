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Симоньян за 12 минут до рождения дочери поступил звонок из администрации президента

Телеведущая рассказала смешную историю из своей жизни, которая произошла с ней чуть больше месяца назад.

Симоньян за 12 минут до рождения дочери поступил звонок из администрации президента
Симоньян вспомнила, как рожала третьего ребенка/http://globallookpress.com/

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram разместила забавный ролик. Не так давно она дала интервью одному из каналов, где, в частности, поделилась подробностями своих недавних родов. Как известно, 19 октября нынешнего года звезда родила дочь Маро от телеведущего и актера Тиграна Кеосаяна.

«Звонит мне один человек, очень важный человек из администрации президента. Когда я вот прямо уже рожаю. Я родила в 00.07, а он звонит без пяти минут двенадцать. И я беру трубку, что характерно. И он говорит: «Марго, говорить можешь?» Я ему отвечаю: «Я рожаю». Он: «В смысле рожаешь?» Я: «Ну в прямом смысле, рожаю». Он говорит: «Что прямо вот сейчас рожаешь?» Я ему: «Да, прямо сию минуту я рожаю». А он: «А говорить-то можешь?» — рассказала Маргарита Симоньян под общий смех собравшихся.

Напомним, что в звёздной семье до рождения дочери уже было двое детей. В 2013 году телезвезда родила от Кеосаяна дочь Марьяну, а спустя год сына Баграта.

Ранее Тигран Кеосаян состоял в браке с известной актрисой Аленой Хмельницкой. Она родила ему двух дочерей Александру и Ксению.

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Симоньян за 12 минут до рождения дочери поступил звонок из администрации президента
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