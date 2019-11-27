Преснякову приходилось шесть раз подряд петь «Стюардессу по имени Жанна»

Музыкант Владимир Пресняков заявил, что во время новогодних праздников он предпочитает работать, а не отдыхать, как некоторые артисты. По его словам, однажды он оказался дома во время боя кремлевских курантов и не знал, чем заняться. По его признанию, он не понимал, какие фильмы и новогодние передачи смотреть по телевизору.

После того случая певец принял решение выступать в новогоднюю ночь. Полностью его поддерживает в этом и супруга Наталья Подольская. Как заметил Владимир Пресняков-младший, стол с женой и ребенком они накрывают позже.

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По словам певца, во время новогодних корпоративов случаются порой забавные и смешные ситуации. К примеру, однажды к нему подошел богатый человек и попросил шесть раз спеть его знаменитый хит «Стюардесса по имени Жанна». При этом ему сразу был выплачен гонорар за концерт и еще дополнительные немалые деньги за композицию.

«Я спел ее в разных стилях – джазовом, медляком… А он подходит потом и говорит: «Не надо. Вы пойте как всегда!» — сказал Владимир Пресняков, слова которого приводит портал Dni.ru.