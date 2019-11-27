НОВОСТИ

Преснякову приходилось шесть раз подряд петь «Стюардессу по имени Жанна»

В новогодние праздники музыкант предпочитает не веселиться, а работать.

Преснякову приходилось шесть раз подряд петь «Стюардессу по имени Жанна»
Пресняков порой по шесть раз пел свой хит про стюардессу/http://globallookpress.com/

Музыкант Владимир Пресняков заявил, что во время новогодних праздников он предпочитает работать, а не отдыхать, как некоторые артисты. По его словам, однажды он оказался дома во время боя кремлевских курантов и не знал, чем заняться. По его признанию, он не понимал, какие фильмы и новогодние передачи смотреть по телевизору.

Владимир Пресняков с женой. Фото
Пресняков предпочитает работать в праздники/http://globallookpress.com/

После того случая певец принял решение выступать в новогоднюю ночь. Полностью его поддерживает в этом и супруга Наталья Подольская. Как заметил Владимир Пресняков-младший, стол с женой и ребенком они накрывают позже.

По словам певца, во время новогодних корпоративов случаются порой забавные и смешные ситуации. К примеру, однажды к нему подошел богатый человек и попросил шесть раз спеть его знаменитый хит «Стюардесса по имени Жанна». При этом ему сразу был выплачен гонорар за концерт и еще дополнительные немалые деньги за композицию.

«Я спел ее в разных стилях – джазовом, медляком… А он подходит потом и говорит: «Не надо. Вы пойте как всегда!» — сказал Владимир Пресняков, слова которого приводит портал Dni.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ПресняковНаталья ПодольскаяПесня "Стюардесса по имени Жанна"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Преснякову приходилось шесть раз подряд петь «Стюардессу по имени Жанна»
Интересно?
Поделись с друзьями: