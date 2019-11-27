«Моя цель, чтобы она выздоровела»: Кончаловский высказался о попавшей в аварию дочери

Мария уже семь лет находится под постоянным наблюдением врачей.

Режиссер Андрей Кончаловский в эфире программы «Познер» высказался в отношении своей двадцатилетней дочери Марии. В 2013 году девочка попала в тяжелую автомобильную аварию во Франции. Она длительное время находилась в коме. Родители практически никогда не делятся новостями о состоянии своей дочери.

«У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — заявил Андрей Кончаловский.

Отметим, что в звёздной семье есть еще сын Петя. Он на четыре года моложе своей сестренки. Сейчас молодому человеку 16 лет.

Несколько лет назад Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались. Пара не стала об этом никому рассказывать, однако журналисты узнали об этом. Высоцкая позже во всем призналась. Добавим, что актрисе Юлии Высоцкой сейчас 46 лет. Ее мужу Андрею Кончаловскому 82. Он на 36 лет старше жены, однако это не мешает им жить счастливой семейной жизнью.