«Гомосексуализм – это не гомосексуальность!»: мужчины нетрадиционной ориентации засмеяли Собчак

Ксения Собчак не раз поднимала в своих программах «Осторожно, Собчак» на YouTube проблемы секс-меньшинств. 27 ноября она решила посвятить им целую программу, пригласив 6 геев за круглый стол.

В начале шоу журналистка сказала: «У нас очень непростая тема. И, к сожалению, потому что мы в России и подчиняемся ее законам, я вынуждена для того, чтобы открыто поговорить о гомосексуализме, маркировать эту программу «18+»».

Слова Собчак вызвали неожиданную реакцию у ее собеседников. Они сморщились, схватились за головы, один мужчина стал показывать большие пальцы на руках, опустив их вниз, большинство захихикало. Ксения в растерянности стала озираться по сторонам, ничего не понимая. «Что?», — выпучив глаза, спросила она.

«Нельзя так говорить! Гомосексуализм – это не гомосексуальность! Мы сейчас будем говорить о гомосексуальности!», — сказал один из них. «Гомосексуализм – это болезнь», — пояснил Карен Шаинян, журналист и продюсер.

«Я реально не эксперт в этой теме!», — стала оправдываться Собчак. «То есть ты 15 лет в глянце, и не эксперт в этой теме?», — удивился Михаил Барышников, стилист и фэшн-журналист.

В итоге парни объяснили своей несведущей собеседнице, что, общаясь с гомосексуалистами не стоит намекать им на то, что они психически не здоровы.