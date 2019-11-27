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«Я стала девушкой по выходным»: Сигалова девять лет была любовницей женатого артиста

По словам хореографа, они прожили с этим человеком прекрасную и большую жизнь.

«Я стала девушкой по выходным»: Сигалова девять лет была любовницей женатого артиста
У Сигаловой был роман с женатым артистом/http://globallookpress.com/

Хореограф Алла Сигалова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о девятилетнем романе с женатым артистом. Правда, его фамилию она не озвучила, но заметила, что это очень известный человек.

Алла Сигалова. Фото
Сигалова была любовницей артиста/http://globallookpress.com/

«Он красивый артист. Все, о чем девушка могла мечтать, все было в этом человеке. Я добивалась его. Он не был моим супругом. Девять лет мы были вместе. Эта была прекрасная огромная жизнь», — заявила хореограф.

При этом Сигалова прекрасно знала, что у этого мужчины есть семья. Рушить ее она не собиралась, да и артист не хотел бросать супругу. «Я стала девушкой по выходным. Но мне было хорошо. Я все прекрасно понимала. Даже не обсуждалось, что однажды он может уйти из семьи и начать жить со мной», — заметила она.

При этом спустя девять лет они все-таки расстались, потому что такие странные отношения просто зашли в тупик. «Мы поняли, что надо уходить друг от друга. Это была тупиковая ситуация. Дальше были стены, которые надо было взрывать», — заявила она.

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Тэги:

Алла СигаловаБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"
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«Я стала девушкой по выходным»: Сигалова девять лет была любовницей женатого артиста
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