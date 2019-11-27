Ефремов высмеял уральских чиновников из-за затянувшегося ремонта улиц

Актер Михаил Ефремов посмеялся над долгим ремонтом улиц в Екатеринбурге. В уральскую столицу он привез свой моноспектакль «Господин хороший», который представил на сцене местного Дворца молодежи.

Во время театрального действия Ефремов под аплодисменты зрителей прочитал стихотворение, в котором высмеял уральских чиновников. В нем, в частности, есть такие строчки: «Времени не остановит бег. Даже адский труд на холоде в три смены. Впрочем, если плитку класть на снег. Значит скоро эта плитка — под замену».

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Надо отметить, что зрители остались в полном восторге от моноспектакля Михаила Ефремова, с которым он гастролирует по стране.

Не так давно стало известно, что власти Екатеринбурга не успевают закончить в срок ремонт тротуаров в городе. При этом все работы должны были завершиться еще в начале ноября. Весь центр города был перекопан на протяжении лета. Одна из пенсионерок даже получила травму, когда оступилась и упала в центре города. Она разбила голову. Сейчас рабочие наспех доделывают все работы. Плитку они, действительно, укладывают прямо в снег, сообщает Ura.ru.