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Ефремов высмеял уральских чиновников из-за затянувшегося ремонта улиц

Актер приехал в Екатеринбург со своим нашумевшим спектаклем «Господин хороший».

Ефремов высмеял уральских чиновников из-за затянувшегося ремонта улиц
Ефремов высмеял ремонт уральских улиц/http://globallookpress.com/

Актер Михаил Ефремов посмеялся над долгим ремонтом улиц в Екатеринбурге. В уральскую столицу он привез свой моноспектакль «Господин хороший», который представил на сцене местного Дворца молодежи.

Во время театрального действия Ефремов под аплодисменты зрителей прочитал стихотворение, в котором высмеял уральских чиновников. В нем, в частности, есть такие строчки: «Времени не остановит бег. Даже адский труд на холоде в три смены. Впрочем, если плитку класть на снег. Значит скоро эта плитка — под замену».

Надо отметить, что зрители остались в полном восторге от моноспектакля Михаила Ефремова, с которым он гастролирует по стране.

Не так давно стало известно, что власти Екатеринбурга не успевают закончить в срок ремонт тротуаров в городе. При этом все работы должны были завершиться еще в начале ноября. Весь центр города был перекопан на протяжении лета. Одна из пенсионерок даже получила травму, когда оступилась и упала в центре города. Она разбила голову. Сейчас рабочие наспех доделывают все работы. Плитку они, действительно, укладывают прямо в снег, сообщает Ura.ru.

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ЕкатеринбургМихаил ЕфремовСпектакль "Господин хороший"
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Ефремов высмеял уральских чиновников из-за затянувшегося ремонта улиц
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