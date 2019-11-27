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Воеводина собралась на работу после отказа экс-короля Малайзии помогать сыну

По словам «Мисс Москва — 2015», ей необходимы деньги, чтобы содержать ребенка.

Воеводина собралась на работу после отказа экс-короля Малайзии помогать сыну
Воеводина хочет выйти на работу/http://globallookpress.com/

Родившая от бывшего короля Малайзии Фариса Мухаммада ребенка «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина собирается в ближайшее время выйти на работу. Ей необходимы средства, чтобы содержать сына Леона. Как она сказала, отец ребенка отказывается признавать родство с ним. Воеводиной деньгами он по-прежнему не помогает. Мужчина занял принципиальную позицию в этом вопросе и не идет на уступки некогда любимой женщине.

«Благодаря ему у меня прекрасный сын, только за это я ему благодарна. А все остальное — это моя жизнь, и я ее проживаю и принимаю со всеми ее событиями, несмотря на то, нравятся мне они или нет», — сказала Оксана Воеводина.

Девушка сейчас ходит на курсы повышения квалификации. Она хочет развивать свой косметический бизнес. Оксана Воеводина надеется, что в ее услугах будет заинтересованы россияне. Если же здесь бизнес не пойдет, то она готова уехать за рубеж.

Сейчас все основное время Оксана Воеводина уделяет своему ребенку. Как она сказала, их беседы с малышом «на разных языках» порой длятся часами. О будущей профессии сына русская красавица старается пока не задумываться. Ребенку всего полгода. В то же время она отметила, что у него очень длинные пальчики. Не исключено, что в будущем Леон станет музыкантом, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

МалайзияОксана ВоеводинаФарис Мухаммад
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Воеводина собралась на работу после отказа экс-короля Малайзии помогать сыну
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