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Автор книг о Джеке Ричере заявил, что Том Круз стар для боевиков

Не подходит актер на роль Ричера и по внешним данным.

Автор книг о Джеке Ричере заявил, что Том Круз стар для боевиков
Том Круз. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Автор серии книг о бывшем агенте ФБР Джеке Ричи Ли Чайлд уверен, что звезда Голливуда Том Круз уже слишком стар для экшена. Мол, в его возрасте, а Крузу уже ближе к 60-ти, нужно идти дальше и играть более серьезные роли. И все же Том — талантливый человек и потрясающий парень, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что еще в прошлом году писатель заявил, что по серии книг о спецагенте снимут сериал, но Круз участвовать в нем не будет. Причина кроется в том, что актер не соответствует внешнему первоначальному описанию. Чайлд вспоминает, что ему очень понравилось работать с Томом, но вот читатели остались недовольны. Они отмечали, что рост и комплекция главного героя все же важны.

Напомним, в книгах Чайлда рост Джека Ричера составляет почти 196 сантиметра, тогда как рост Тома Круза немногим больше 170 сантиметров.

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Автор книг о Джеке Ричере заявил, что Том Круз стар для боевиков
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