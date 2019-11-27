Статус – свободен: Борисов признался, что у него нет девушки

По словам телеведущего, сейчас он очень много времени уделяет работе.

Телеведущий Дмитрий Борисов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что сейчас он свободен. У него нет любимой девушки.

«Если говорить глобально, то да, сейчас я свободен. Я много читаю о себе в новостях. Узнаю из публикаций о каких-то своих романах. Я спокойно отношусь к этим сплетням. Даже все родные уже привыкли. Иногда друзья присылают мне какие-то дурацкие ссылки. Порой даже известные люди упоминают меня. Видимо, я что-то не так про них сказал», — заявил телеведущий.

Как заметил Дмитрий Борисов, времени строить одновременно успешную карьеру и личную жизнь у него не хватает. «Много событий в жизни происходит. Всем одновременно заниматься просто невозможно. Каждое утро я просыпаюсь и задаю себе вопрос: «Что сегодня нужно сделать?» Но все, конечно, идет не по плану. В конце дня все равно понимаю, что все основное из запланированного я сделал», — заметил он.

Алла Довлатова также поинтересовалась, как ведущему удается выглядеть намного моложе своих лет. Напомним, что сейчас Борисову 34 года. «Это некие внутренние часы, по которым я живу. Мне всегда в душе 25 лет», — заметил он.