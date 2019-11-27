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Эмин вспомнил, как Крутой вычеркнул их с Фадеевым из числа своих партнеров

По словам музыканта, он не сильно расстроился, потому что создал в будущем радиостанцию.

Эмин вспомнил, как Крутой вычеркнул их с Фадеевым из числа своих партнеров
Эмин смог простить Крутого/http://globallookpress.com/

Певец Эмин Агаларов вспомнил, как пять лет назад у него и продюсера Максима Фадеева произошел конфликт с композитором Игорем Крутым. Ранее в одном из интервью продюсер Иосиф Пригожин высказался об этой нашумевшей истории.

Игорь Крутой. Фото
Крутой и Фадеев не общаются пять лет/http://globallookpress.com/

Как рассказывал Пригожин, звезды разошлись взглядами, как должна быть устроена Национальная музыкальная премия «Виктория». В какой-то момент Эмин и Фадеев были вычеркнуты из списка учредителей радиостанции «Русский хит». Как отмечал Пригожин, Фадеев сказал Крутому, что им паханы не нужны. Слова задели композитора за живое. Он отказался работать в одной команде с Фадеевым и Эмином.

«Эта ссора произошла около 5 лет назад. Все было связано с организацией первой музыкальной российской премии, под которую я отдал одну из своих дат сольного концерта в Крокусе. Премия была проведена, но после, Игорь Яковлевич решил, что ни я, ни Максим Фадеев не устраиваем его как партнёры и учредители и премии, и радиостанции. В дальнейшем премия переехала в Кремль. Я не сильно расстроился, так как это позволило мне создать собственную радиостанцию, а также премию «ЖАРА», телеканал, лейбл, а, главное, мой фестиваль «ЖАРА». Возможно, если бы не было этого конфликта, я бы не стал так активно строить свой медиахолдинг. Был также не закрыт финансовый вопрос со стороны компании «АРС», но я про это давно забыл. И, несмотря на все разногласия, я с большим уважением отношусь к Игорю Яковлевичу», — заявил в беседе с Teleprogramma.pro Эмин Агаларов.

Отметим, что Максим Фадеев в отличие от Эмина коллегу не простил. Он заявил, что для него уже пять лет не существует такого музыканта, как Игорь Крутой.

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Тэги:

Игорь КрутойИосиф ПригожинМаксим ФадеевЭмин Агаларов
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Эмин вспомнил, как Крутой вычеркнул их с Фадеевым из числа своих партнеров
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