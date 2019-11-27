«Время лечит»: Борисов рассказал об отношениях с Малаховым

По словам телеведущего, уход коллеги с Первого канала не мог не повлиять на их дружбу.

Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался о своих отношениях с экс-ведущим передачи Андреем Малаховым, который перешел на другой канал два года назад. Как сказал Борисов, он уговаривал коллегу остаться. Причем он сам не знал, что его назначат вести программу.

«Я сделал все, чтобы Андрей не уходил. Предпринял все возможное. Я понимал, что мне доверили вести самое популярное шоу в стране. Понимаю, как это важно для людей. Сегодня я доволен результатом. Канал тоже доволен моей работой. Главное скажу я вам даже не цифры, а люди, которые приходят на наши эфиры», — заявил Дмитрий Борисов.

Как сказал телеведущий, уход коллеги не мог не повлиять на их отношения. Довлатова спросила, почему Борисов в этом году не пригласил Малахова на свой день рождения. Он в ответ заметил, что не отмечал праздник. Хотя в прошлом году он звал коллегу. «Если он не пришел, то это не значит, что у нас война. Я многое читал и слушал, что говорит Андрей. Есть человеческие моменты, которые мы, к сожалению, не можем избежать. Время лечит. Я зла на него не держу», — заметил он.

Борисов признал, что история с уходом Малахова для всех в итоге закончилась хорошо. «Конечно, что-то он потерял, уйдя с Первого канала. Но у него сегодня популярное шоу, у меня популярное шоу. У всех все прекрасно», — заявил Дмитрий Борисов.