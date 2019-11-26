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«Не знаю, что происходит»: Солнцев прокомментировал снимки Терешкович из больницы

Шоумен признался, что ему придется срочно возвращаться с отдыха, чтобы разобраться в ситуации.

«Не знаю, что происходит»: Солнцев прокомментировал снимки Терешкович из больницы
ГОГЕН СОЛНЦЕВ/ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/B2OKPHGIU4I/

В Сети снова заговорили об отношениях Гогена Солнцева и его подруги Екатерины  Терешкович. Все потому, якобы, что не так давно женщина попала в больницу, чтобы пройти лечение от алкогольной зависимости. Сообщение подкрепляется фотографией лысой Екатерины, у которой на голове несколько красных пятен.

Ситуацию порталу Teleprogramma.pro прокомментировал сам Гоген.

«Я сейчас на острове Фуокок, тут у меня неважная связь. Я не знаю, что сейчас там происходит, но фото, которые появились в интернете, не должны были быть обнародованы. Вижу в этом упущение медицинского персонала и лечащих врачей», — уверенно заявил Гоген.

По словам Солнцева, теперь, в нынешних условиях, ему придется экстренно возвращаться в Москву на ближайшем рейсе и разбираться, откуда подобные сливы информации взялись.

Напомним, примерно месяц назад шоумен признался что из-за запоев Терешкович и серьезных опасений, что она может умереть, Екатерина даже составила завещание. Сделала женщина для того, чтобы предотвратить возможные войны за недвижимость, которая может развернуться между Гогеном и дочерью Екатерины Полиной.

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«Не знаю, что происходит»: Солнцев прокомментировал снимки Терешкович из больницы
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