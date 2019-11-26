Кейт Миддлтон поблагодарила пакистанского дизайнера за подбор нарядов

Герцогиня Кембриджская направила благодарственное письмо главе пакистанского дома мод за помощь в выборе одежды для поездки по стране.

Креативный директор модного дома Élan Хадиджа Шах опубликовала документ в своем микроблоге Twitter.

«Мне особенно понравился комплект, который я в итоге надела. Спасибо за все ваши усилия и потраченное время», — цитирует Миддлтон cosmo.ru.

В рамках турне по Пакистану супруге принца Уильяма были необходимы наряды, не оскорбляющие чувства граждан. Поэтому Кейт предпочла костюмы местных дизайнеров. В письме герцогиня также отметила, что поездка доставила ей и супругу невероятное удовольствие. По словам Миддлтон, чета мечтает еще раз посетить Пакистан.

Шах, в свою очередь, одновременно была и обрадована и смущена посланием. Она выразила уверенность, появление герцогини на публике в ее нарядах поднимет бренд на новый уровень. Дизайнер также высоко оценила внимательность, изящество и вдумчивость Миддлтон.

После визита в Пакистан Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали ролик, в котором поделились самыми яркими моментами из поездки, писала Teleprogramma.pro. Супруги потратили много времени на подготовку к путешествию, изучая культуру страны.

Поездка герцогини Кембриджской и ее супруга стала первым за 13 лет визитом членов британской монархии в Пакистан.