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«Каждая мама супер»: Ксения Новикова получила награду на детской премии

Телеведущая и певица, мама двоих сыновей удостоена награды в номинации «Блеск».

«Каждая мама супер»: Ксения Новикова получила награду на детской премии
Ксения Новикова

На торжественной церемонии награждения премии Supermama-2019 одну из наград получила бывшая участница группы «Блестящие», телеведущая и певица Ксения Новикова.

Со сцены звезда произнесла слова благодарности  за победу в номинации своим сыновьям, передает специальный корреспондент Teleprogramma.pro с места событий.

«Два моих сына, два футболиста подарили победы. А вообще я считаю, что каждая мама супер, потому что каждая мама знает, что нужно детям и обладает супер-интуицией», — сказала Новикова.

Победительница унесла с собой корону и подарки от спонсоров премии. Напомним, экс-солистка «Блестящих» воспитывает сына Мирона и Богдана. В 2015 году звезда вышла замуж во второй раз. По ее словам, супруг, бизнесмен Алексей Сорокин, быстро нашел общий язык с мальчиками.

Мероприятие Supermama проводится в четвертый раз и приурочено к празднованию Дня Матери. В 2019 году премию в номинации «Кино» получила Алика Смехова, а в номинации «Голос» — певица Жасмин.

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Тэги:

Ксения Новиковапремиясыновья
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«Каждая мама супер»: Ксения Новикова получила награду на детской премии
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