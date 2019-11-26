Супруга Зеленского выставит скандальное желтое платье на аукцион

Желтое платье первая леди Украины выставит на благотворительном аукционе в пользу онкобольных детей. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте. По словам Зеленской, платье, наделавшее шума, послужит теперь доброму делу.

Напомним, 23 октября Елена Зеленская опубликовала в Instagram-аккаунте фото лимонно-желтого наряда, который она выбрала для церемонии интронизации японского императора. Ряд подписчиков обратил внимание на тот факт, что одежда желтого цвета является привилегией императорской семьи. По мнению комментаторов поста, одевшись таким образом, супруга украинского президента оскорбляет императорский дом, писала Teleprogramma.pro.

Наряд супруги украинского лидера вызывает бурное обсуждение не в первый раз. Так, на ежегодный обед первых леди в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН она выбрала брючный костюм с жилетом, надетым на голое тело, за что подверглась критике за нарушение дресс-кода.