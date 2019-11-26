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Читатели Teleprogramma.pro считают, что не стоит заводить детей, если тебе за 50

Звезды отечественного шоу-бизнеса все чаще становятся родителями в пенсионном возрасте.

Читатели Teleprogramma.pro считают, что не стоит заводить детей, если тебе за 50
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА/Архив "ЭГ"

В современном мире вопрос о детях частенько ставит молодые пары в тупик, а движение чайлдфри, участники которого и вовсе не намерены продолжать свой род ежегодно собирают тысячи новых последователей. К счастью, в российском шоу-бизнесе появилась мода на позднее родительство. Портал Teleprogramma.pro решил узнать у читателей, как они относятся к идее завести ребенка в преклонном возрасте.

Напомним, Алла Пугачева, стала мамой двойняшек в 64 года, спасибо суррогатному материнству. Такая же история произошла с  Эммануилом Виторганом и его 57-летней женой Ириной.

Так стоит ли людям в возрасте заводить детей? 33% опрошенных ответили неодобрительно. Они считают, что для ребенка будет лучше, если его родители молоды и смогут быть рядом много лет. Удивительно, но по остальным вариантам ответы разделились поровну. 16% опрошенных считают, что если у детей будут хорошие родители, то неважно, сколько этим родителям лет. Столько же ответивших решили, что возраст значения не имеет, но если хотя бы один из родителей младше 40 лет. И еще 16% согласны с тем, что возраст не помеха, если дети появляются естественным путем, без ЭКО и суррогатных матерей. А как считаете вы?

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Читатели Teleprogramma.pro считают, что не стоит заводить детей, если тебе за 50
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