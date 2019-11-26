«Это заказная история»: сын Ротару высказался о травле певицы

София Ротару не перечисляла деньги на войну в Донбассе, а концерт в России дает не ради наживы, заявил сын певицы Руслан Евдокименко.

«Это явно какая-то заказная история, поскольку все обвинительные формулировки лживые абсолютно. От начала до конца», — заявил Евдокименко в интервью kp.ru.

Он также отметил, что приезд украинской певицы в Россию поддержали коллеги. По словам Ефименко, по телефону с Ротару связалось множество деятелей культуры, включая Аллу Пугачеву.

Напомним, София Ротару подтвердила своё участие в «Песне года – 2019», которая пройдет в Москве 7 декабря, а также в шоу «Легенды Ретро FM». В конце 2018-го певица отказалась участвовать в «Песне года» и отменила ряд выступлений в России из-за военного положения, введенного Петром Порошенко.

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«Возвращение» артистки в РФ вызвало широкий резонанс среди деятелей культуры. Так, многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк заявила, что Ротару приехала «за деньгами». Вспомнили и интервью сестры Ротару, Лидии Хлябич, которая сообщила журналистам украинского издания «Бульвар Гордона», что Ротару перечисляла деньги на войну в Донбассе. Сама Хлябич факт данного интервью отрицает. В свою очередь, директор Ротару Сергей Лавров отметил, что участие в «Песне года» не подразумевает гонорар.