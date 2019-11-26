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«Она тоже получила, что хотела»: Данко обвинил Лолиту в корысти к бывшему супругу

Проживший с певицей год артист признался, что не смог вытерпеть сложного характера партнерши.

«Она тоже получила, что хотела»: Данко обвинил Лолиту в корысти к бывшему супругу
Лолита Милявская. Фото: КП/Фролов Михаил

Певец и бывший мужчина Лолиты Данко обвинил некогда возлюбленную в корысти к бывшему мужу Дмитрию Иванову. В беседе с порталом Teleprogramma.pro Данко рассказал, что жил с певицей около года, однако ее сложный характер не позволил им выстроить более серьезные отношения.

Что касается Дмитрия, то когда Лолита связалась с ним, Данко переживал некоторое время. Неоднократно у мужчины возникали мысли сойтись с ней вновь, однако недавно это прошло. Сейчас Данко уверен – Лолите нужно примириться с супругом, но любви у него к ней нет. Да и сама Лолита не так проста, уверен ее бывший мужчина.

Диджей Маша Силуянова и певец Данко (Александр Фадеев). Фото
Диджей Маша Силуянова и певец Данко (Александр Фадеев). Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

«Она тоже получила, что хотела. И имела это десять лет. Во всех смыслах. Я думаю – это чисто брак по расчету с его стороны. А Лолита просто завела себе молодого партнера», — высказался Данко.

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«Она тоже получила, что хотела»: Данко обвинил Лолиту в корысти к бывшему супругу
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