«Она тоже получила, что хотела»: Данко обвинил Лолиту в корысти к бывшему супругу

Певец и бывший мужчина Лолиты Данко обвинил некогда возлюбленную в корысти к бывшему мужу Дмитрию Иванову. В беседе с порталом Teleprogramma.pro Данко рассказал, что жил с певицей около года, однако ее сложный характер не позволил им выстроить более серьезные отношения.

Что касается Дмитрия, то когда Лолита связалась с ним, Данко переживал некоторое время. Неоднократно у мужчины возникали мысли сойтись с ней вновь, однако недавно это прошло. Сейчас Данко уверен – Лолите нужно примириться с супругом, но любви у него к ней нет. Да и сама Лолита не так проста, уверен ее бывший мужчина.

«Она тоже получила, что хотела. И имела это десять лет. Во всех смыслах. Я думаю – это чисто брак по расчету с его стороны. А Лолита просто завела себе молодого партнера», — высказался Данко.