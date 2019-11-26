«Щелкнуть должно»: Владимир Путин рассказал школьникам о выборе профессии

Президент страны посоветовал детям слушать сердце и не бояться искать себя.

Президент России Владимир Путин дал школьникам несколько полезных советов по выбору профессии во время открытого урока «Школа завтрашнего дня». Самое главное, кого нужно слушать, выбирая дальнейший жизненный путь, это не родителей или друзей, а самого себя.

По словам президента, у каждого человека при выборе профессии должно что-то внутри ёкнуть, чтобы было понятно, что именно в этой области он добьется хороших результатов.

«Щелкнуть должно в какой-то момент», — сказал Владимир Путин.

Глава страны также посоветовал школьникам не переживать по поводу неусидчивости, она проходит, как только человек находит свой жизненный путь. Также президент отметил, что в наш век высоких технологий очень важно найти себя, не бояться пробовать несколько профессий и выбирать свой путь разумно.