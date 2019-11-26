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Влюбленные монстры: Игги Поп представил клип о рептилоидах

Американский рок-музыкант Игги Поп опубликовал видео на композицию Sonali, вошедшую в последний альбом Free. 

Влюбленные монстры: Игги Поп представил клип о рептилоидах
Iggy Pop - SONALI (Officially Unofficial Video)

На Youtube-канале Игги Попа клип выложен с пометкой «официально неофициальный». Это история о влюбленной паре монстров, внешне напоминающих наполовину людей, наполовину — рептилий. На протяжении всего видео персонаж мужского пола спешит на свидание со своей пассией в розовом кабриолете. Встретятся ли влюбленные в финале — неизвестно.

Режиссером ролика выступил музыкант Мак Демарко, который ранее развивал тему рептилоидов в своем творчестве, передает агентство Intermedia.

Восемнадцатый студийный альбом Игги Попа Free вышел в сентябре 2019 года. Пластинка, над которой работали в том числе приглашенные музыканты, получила положительные отзывы критиков. Два видео на песни с альбома — Loves Missing и James Bond — в общей сложности набрали более 1 млн просмотров на Youtube.

Игги Поп начал карьеру в 1967 году в качестве вокалиста группы The Stooges. С коллективом музыкант записал пять студийных и три концертных альбома. Также в его послужном списке — коллаборация с Джеймсом Уильямсоном, 18 сольных альбомов, записи концертов и сборники.

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Влюбленные монстры: Игги Поп представил клип о рептилоидах
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