Фильм-катастрофу «Спитак» покажут по ТВ в годовщину землетрясения в Армении

Картина вышла год назад в кино и не оставила зрителей равнодушными.

Год назад в кино вышел фильм-катастрофа «Спитак», описавший землетрясение в Армении 1988 года. И вот в ночь с 6 на 7 декабря эту картину покажут по телевизору. Телепремьера состоится на канале «Россия-1», правда, очень поздно — в 3:10.

Напомним, режиссер Александр Котт снял фильм к 30-летию трагических событий. По сюжету, главный герой уехал из Армении в Москву, оставив своих жену и дочь. Вдруг из новостей он узнает о страшном землетрясении и сломя голову мчится на родину. Спустя долгие годы он возвращается в родной город Спитак, но его дом оказался разрушен, а родные люди пропали.

Известно, что картина получила премию Московского кинофестиваля, а также «Золотого орла» за работу художника по гриму. Он вошел в лонг-лист работ, претендующих на «Оскар» 2019 года в номинации «Лучший иностранный фильм». Музыку для него написал, пожалуй, самый известный армянский музыкант в мире, вокалист рок-группы System of a Down Серж Танкян.