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Фильм ужасов наяву: в Техасе свиньи убили женщину

Животные напали на жертву прямо в городе.

Фильм ужасов наяву: в Техасе свиньи убили женщину
Свиньи напали на женщину. Фото: Золото Олег/Архив "КП"

Настоящая сцена из низкобюджетного фильма ужасов разыгралась в городе Анауак, штата Техас. Стадо диких свиней буквально растерзало женщину, когда та находилась во дворе, сообщает Daily Mail.

Кристин Роллинс ухаживала за пожилой парой и не предполагала, что ее жизнь так трагически и нелепо оборвется. В это воскресенье она снова должна была навестить своих подопечных, но почему-то не пришла в назначенное время, а когда 84-летний хозяин дома выглянул во двор, то замер от ужаса, увидев Кристин, лежащую рядом с автомобилем.

Шериф округа сделал невероятное предположение, которое тем не менее походит на правду — жертва вышла из машины и направилась к дому, как вдруг на нее напали дикие свиньи. Эту теорию подтверждают многочисленные раны, характерные при нападении диких животных. В США зафиксировано всего 6 случаев гибели от диких свиней, Кристин не повезло стать седьмой жертвой.

Как позже выяснилось, жители штата часто жаловались на агрессивных свиней, но власти не придавали значения этим инцидентам.

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Фильм ужасов наяву: в Техасе свиньи убили женщину
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