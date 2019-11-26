Фильм ужасов наяву: в Техасе свиньи убили женщину

Настоящая сцена из низкобюджетного фильма ужасов разыгралась в городе Анауак, штата Техас. Стадо диких свиней буквально растерзало женщину, когда та находилась во дворе, сообщает Daily Mail.

Кристин Роллинс ухаживала за пожилой парой и не предполагала, что ее жизнь так трагически и нелепо оборвется. В это воскресенье она снова должна была навестить своих подопечных, но почему-то не пришла в назначенное время, а когда 84-летний хозяин дома выглянул во двор, то замер от ужаса, увидев Кристин, лежащую рядом с автомобилем.

Шериф округа сделал невероятное предположение, которое тем не менее походит на правду — жертва вышла из машины и направилась к дому, как вдруг на нее напали дикие свиньи. Эту теорию подтверждают многочисленные раны, характерные при нападении диких животных. В США зафиксировано всего 6 случаев гибели от диких свиней, Кристин не повезло стать седьмой жертвой.

Как позже выяснилось, жители штата часто жаловались на агрессивных свиней, но власти не придавали значения этим инцидентам.