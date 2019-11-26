Экс-«Ранетка» Женя Огурцова вышла замуж во второй раз

Десять лет назад обрела популярность девичья группа «Ранетки», но в 2012 году коллектив распался. Каждая из девушек решила пойти своим путем. Так, Женя Огурцова с огненно-рыжими волосами создала панк-рок-группу «Рыжая», а теперь еще ведет свой блог. В этом году она оказалась в тяжелой ситуации. От нее ушел муж Анатолий Рамонов, оставив одну с двухлетним сыном. Тогда ребенок болел, поэтому девушка пережила сильный стресс.

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В мае Огурцова получила развод, а в сентябре неожиданно сообщила, что ей сделали предложение. Девушка похвасталась помолвочным кольцом. О своем избраннике она рассказывать не стала. А накануне Жена поселилась в гостинице, где провела ночь, а утром стала готовиться к свадьбе. Рядом с ней находилась ее подруга и бывшая «Ранетка» Елена Третьякова, которая тоже скоро станет замужней девушкой.

В соцсети именно Елена поделилась первыми кадрами из ЗАГСа и поздравила певицу с важным шагом. Для торжества Огурцова выбрала силуэтное платье с двойной юбкой кружевным верхом и глубоким декольте. От фаты она отказалась, а вот от букета — нет. Жених был в классическом черном костюме, но его лицо было скрыто на фото и видео.