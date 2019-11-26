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Экс-«Ранетка» Женя Огурцова вышла замуж во второй раз

Одной из первых поздравила девушку ее подруга Елена Третьякова.

Экс-«Ранетка» Женя Огурцова вышла замуж во второй раз
Жена Огурцова. фото: instagram.com/ogyrtsova_official/

Десять лет назад обрела популярность девичья группа «Ранетки», но в 2012 году коллектив распался. Каждая из девушек решила пойти своим путем. Так, Женя Огурцова с огненно-рыжими волосами создала панк-рок-группу «Рыжая», а теперь еще ведет свой блог. В этом году она оказалась в тяжелой ситуации. От нее ушел муж Анатолий Рамонов, оставив одну с двухлетним сыном. Тогда ребенок болел, поэтому девушка пережила сильный стресс.

В мае Огурцова получила развод, а в сентябре неожиданно сообщила, что ей сделали предложение. Девушка похвасталась помолвочным кольцом. О своем избраннике она рассказывать не стала. А накануне Жена поселилась в гостинице, где провела ночь, а утром стала готовиться к свадьбе. Рядом с ней находилась ее подруга и бывшая «Ранетка» Елена Третьякова, которая тоже скоро станет замужней девушкой.

Фото: nstagram.com/ogyrtsova_official/

В соцсети именно Елена поделилась первыми кадрами из ЗАГСа и поздравила певицу с важным шагом. Для торжества Огурцова выбрала силуэтное платье с двойной юбкой кружевным верхом и глубоким декольте. От фаты она отказалась, а вот от букета — нет. Жених был в классическом черном костюме, но его лицо было скрыто на фото и видео.

«Девчонки переживали за платье и мой комфорт в сто раз больше меня! Кто смотрел мои сторис, помнит, что мы многое переделали в этом платье. И результат превзошёл все мои ожидания!!! Спасибо огромное вам за индивидуальный подход! Круто осознавать, что платье, в котором ты проживаешь самый важный день, есть только в единичном экземпляре! Я впервые чувствовала такое волнение! Я чуть в обморок не упала, когда жених зашёл за мной и еле сдержала слёзы в ЗАГСе! Вообще я сегодня жадина и не хочу с вами делиться своим состоянием абсолютного счастья! Сегодняшний день только для нас!» — поделилась эмоциями невеста.

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группа "Ранетки"Женя ОгурцоваЗвездные свадьбыЛена Третьякова
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Экс-«Ранетка» Женя Огурцова вышла замуж во второй раз
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