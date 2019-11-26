Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова родила дочку

В актерском семействе Анны Бегуновой и Дмитрия Власкина пополнение — у супругов родилась дочка. Радостное известие сообщил звезда сериала «Физрук» Дмитрий Власкин. Он не смог не поделиться с поклонниками, что стал отцом.

Появления на свет наследницы он ждал несколько лет, и вот наконец-то желание сбылось: теперь Дмитрий — папа крошечной Лукерьи. Сейчас молодые родители получают поздравления от друзей, родственников и поклонников. В их адрес летят тысячи сообщений со всей страны: маме и папе желают терпения, а дочке расти здоровой.

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Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин стали мужем и женой в 2018 году. Торжество прошло в узком кругу и для поклонников стало настоящей неожиданностью. Каким-то невероятным образом пара смогла сохранить свой роман в тайне до самого ЗАГСа. С беременностью супруги поступили так же: 33-летняя Анна умело скрывала, что станет мамой.

30-летний Дмитрий не скрывает, что счастлив. Девочка стала его первым ребенком, и молодому папе трудно даются расставания с крохой. А как раз сейчас актер занят на съемках белорусского сериала «Хозяйка горы».

«Я прилетаю в Минск обычно на неделю, но все выходные провожу с семьей, по которой очень скучаю», — признается Власкин.

Анна Бегунова уже познала радость материнства, у нее есть сын Федор, который родился от актера сериала «Кухня» Сергея Лавыгина. Рождение ребенка так и не довело пару до ЗАГСа, а сейчас источники сообщают, что у пары напряженные отношения.

Кстати, Дмитрий Власкин был женат на актрисе Александре Кузенкиной. Коллеги прожили вместе примерно три года, но потом решили расстаться, пишет сайт 7days.ru.