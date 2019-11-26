«Мы слишком разные»: Аверин объяснил, почему не общается со старшим братом

По словам актера, он уже давно привык жить без этих отношений с близким родственником.

Актер Максим Аверин признался, что уже много лет не общается со своим старшим братом Геннадием. При этом он считает, что так сложились обстоятельства и в этом нет ничего страшного. У них с близким родственником просто совершенно разные интересы в этой жизни.

«Мы слишком разные. Я привык жить без этих отношений. Страдают по тому, чего не хватает. Так получилось. У каждого из нас своя жизнь, и Боже упаси осуждать! Он не понимает меня, я не пойму его», — заявил Максим Аверин.

Как заметил актер, порой многие начинают говорить ему, что они с братом от одной матери. Им якобы стоило бы наступить на горло собственной песне, простить обиды и помириться. При этом он понимает брата, который не принимает его жизнь. Он также не готов принять то, чем занимается близкий родственник.

Кстати, мать актера умерла два года назад. Как сказал Максим Аверин, родительница была уверена, что после ее смерти они так и не помирятся с братом. Так, собственно, по его словам, и происходит. Как сказал актер, мать была уверена, что они не смогут найти общего языка и полностью оказалась права, сообщает «Московский комсомолец».