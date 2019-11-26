Влад Кадони «убил» Ольгу Бузову на шоу «ППУ»

Экстрасенс и телеведущий хоть и с неохотой, но выбрал Ольгу своей жертвой.

Участник «Битвы экстрасенсов», а также участник, а впоследствии и ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони был вынужден отвечать на крайне неудобные вопросы в шоу «Поцеловать/переспать/убрать». По правилам участникам предлагают на выбор 3 фотографии знаменитостей, а герой должен выбрать, с кем он предпочел бы переспать, кого хотел бы поцеловать, а кого «убрать», разумеется, все эти мысли не выходят за рамки передачи.

В первой и основной тройке, состоящей из Ольги Бузовой, Ольги Орловой и Ксении Бородиной, партнершу для секса Влад назвал мгновенно — Ольга Орлова, он даже пошутил, что их отношения уже позволяют подобного рода вещи. Целовать Бородину герой побоялся, ведь супруг Ксении вряд ли одобрит такое… Но в итоге выбор все же сделал в пользу Ксюши, а «убрал» Бузову, хоть и с большой неохотой.

В тройке Ксения Собчак, Ангела Меркель и Ирина Хакамада ведущий поступил, по его словам, патриотично. Кровать он разделит с Меркель, убрать с доски предпочел Собчак, а поцелуй достался Хакамаде.