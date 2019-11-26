Воспитывал отчим: Владислав Резник спустя 20 лет увиделся с сыном

Актер Владислав Резник в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» спустя 20 лет увиделся с сыном Ильей. Много лет назад он написал отказ от сына. На этом настояла его первая супруга Марина. Он пошел у неё на поводу. Илья нашел отца в соцсетях и спустя 20 лет пришел в студию программы.

«Я сейчас не хочу форсировать, что-то навязывать своему сыну. Все-таки папа — это очень веское слово. Я хочу извиниться, что не смог стать для Ильи папой. Я был всего лишь отцом. Склонен думать о том, что если изменить прошлое, то я бы не оказался в той точке, где нахожусь сейчас. Многих моментов не вернуть, но они бы не сделали меня таким, какой я сейчас. Принял бы я себя другого — не знаю. Я надеюсь, что не получу ответ в этой жизни. После моего бренного существования я хочу, чтобы люди говорили обо мне хорошо», — философски заметил актер.

больше по теме Владислав Резник согласился на третий брак спустя шесть лет после знакомства с женой С нынешней супругой Юлией актер познакомился через всемирную сеть.

При этом его сын сказал, что отца совсем не помнит. Он пропал из его жизни, когда Илье было всего полтора года. «Мама говорила, что он актер. И все. А потом я решил ему написать. Меня воспитывал отчим. Хотя основное воспитание я получил от бабушки и дедушки. Благодаря дедушке, к примеру, сел на мотоцикл», — заметил Илья Резник.

Кстати, фамилию он менять не стал, хотя мать его и просила. «Мама предлагала мне поменять фамилию, но я не захотел. Она вообще не знала, что я переписываюсь в соцсетях с папой. Я жил отдельно от мамы. У меня своя жизнь. С восемнадцати лет я один. Я работаю механиком. Делаю мотоциклы, снегоходы. У меня сейчас три проекта. Сам изучал сопромат, физику. Были периоды, что отца мне не хватало. Но я привык все делать сам в этой жизни», — заметил молодой человек.