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Воспитывал отчим: Владислав Резник спустя 20 лет увиделся с сыном

Актер извинился перед Ильей, что не стал для него настоящим папой.

Воспитывал отчим: Владислав Резник спустя 20 лет увиделся с сыном
Сын Резника нашел отца спустя 20 лет/Кадр из программы "Судьба человека"

Актер Владислав Резник в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» спустя 20 лет увиделся с сыном Ильей. Много лет назад он написал отказ от сына. На этом настояла его первая супруга Марина. Он пошел у неё на поводу. Илья нашел отца в соцсетях и спустя 20 лет пришел в студию программы.

Владислав Резник. Фото
Резник увидел сына спустя 20 лет/Кадр из программы «Судьба человека»

«Я сейчас не хочу форсировать, что-то навязывать своему сыну. Все-таки папа — это очень веское слово. Я хочу извиниться, что не смог стать для Ильи папой. Я был всего лишь отцом. Склонен думать о том, что если изменить прошлое, то я бы не оказался в той точке, где нахожусь сейчас. Многих моментов не вернуть, но они бы не сделали меня таким, какой я сейчас. Принял бы я себя другого — не знаю. Я надеюсь, что не получу ответ в этой жизни. После моего бренного существования я хочу, чтобы люди говорили обо мне хорошо», — философски заметил актер.

При этом его сын сказал, что отца совсем не помнит. Он пропал из его жизни, когда Илье было всего полтора года. «Мама говорила, что он актер. И все. А потом я решил ему написать. Меня воспитывал отчим. Хотя основное воспитание я получил от бабушки и дедушки. Благодаря дедушке, к примеру, сел на мотоцикл», — заметил Илья Резник.

Кстати, фамилию он менять не стал, хотя мать его и просила. «Мама предлагала мне поменять фамилию, но я не захотел. Она вообще не знала, что я переписываюсь в соцсетях с папой. Я жил отдельно от мамы. У меня своя жизнь. С восемнадцати лет я один. Я работаю механиком. Делаю мотоциклы, снегоходы. У меня сейчас три проекта. Сам изучал сопромат, физику. Были периоды, что отца мне не хватало. Но я привык все делать сам в этой жизни», — заметил молодой человек.

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Владислав РезникИлья РезникПрограмма "Судьба человека"
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Воспитывал отчим: Владислав Резник спустя 20 лет увиделся с сыном
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