Гена из сериала «САШАТАНЯ» мечтал о кино с детства

Актер Андрей Свиридов рассказал, что начинал карьеру в США.

Актер Андрей Свиридов, известный ролью Гены из сериала «САШАТАНЯ», мечтал о карьере в кино с детства.

В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал, что сперва пытался завоевать Голливуд. До кинокарьеры Свиридов профессионально занимался баскетболом.

«Кино было детской мечтой. Когда спортивная карьера завершилась, у меня был небольшой переходный период. К кино я шел долго и тернисто, уехал сразу в США, пытался покорить Голливуд», — поделился артист.

Он отметил, что в бытность спортсменом заработал сразу несколько травм спины.

Андрею Свиридову пришлось завершить карьеру баскетболиста в 25 лет. После этого он начал осваивать профессию актёра.

К 2019 году за плечами Свиридова — более 100 работ в фильмах и сериалах, в том числе роль Гены из ситкомов «Универ» и «САШАТАНЯ» на ТНТ.