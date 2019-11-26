НОВОСТИ

Гена из сериала «САШАТАНЯ» мечтал о кино с детства

Актер Андрей Свиридов рассказал, что начинал карьеру в США.

Гена из сериала «САШАТАНЯ» мечтал о кино с детства
instagram.com/sviridov_andrei/

Актер Андрей Свиридов, известный ролью Гены из сериала «САШАТАНЯ», мечтал о карьере в кино с детства.

В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал, что сперва пытался завоевать Голливуд. До кинокарьеры Свиридов профессионально занимался баскетболом.

«Кино было детской мечтой. Когда спортивная карьера завершилась, у меня был небольшой переходный период. К кино я шел долго и тернисто, уехал сразу в США, пытался покорить Голливуд», — поделился артист.

Он отметил, что в бытность спортсменом заработал сразу несколько травм спины.

Андрею Свиридову пришлось завершить карьеру баскетболиста в 25 лет. После этого он начал осваивать профессию актёра.

К 2019 году за плечами Свиридова — более 100 работ в фильмах и сериалах, в том числе роль Гены из ситкомов «Универ» и «САШАТАНЯ» на ТНТ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«СашаТаня»актерАндрей СвиридовбаскетболТНТ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гена из сериала «САШАТАНЯ» мечтал о кино с детства
Интересно?
Поделись с друзьями: