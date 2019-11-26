НОВОСТИ

Главная елка страны: рождественское дерево прибыло в Белый дом

Первая леди США Мелания Трамп встретила ель у американской резиденции.

Главная елка страны: рождественское дерево прибыло в Белый дом
twitter.com/FLOTUS

Традиционно дерево, оказавшееся дугласовой пихтой высотой пять с половиной метров, привезла карета, запряженная лошадьми. Супруга американского лидера осмотрела его и одобрила установку в Голубой комнате Белого дома, передает ТАСС.

Главный атрибут Рождества приехал в Вашингтон из долины Махантонго в штате Пенсильвания. Дерево выросло на ферме Лэрри Снайдера, выигравшего конкурс Национальной ассоциации производителей рождественских елок.

Вот уже третий год хвойное дерево появляется в Белом доме на несколько дней раньше традиционного срока. Обычно его привозили ко Дню благодарения. Это связано с отъездом президентской четы в поместье «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич (штат Флорида). Праздничными декорациями в резиденции займутся добровольцы.

Впервые рождественская елка появилась в Белом доме при 23-м президенте США Бенджамине Гаррисоне в 1889 году. Тогда она украсила Желтую комнату. С 1912 года дерево устанавливают в Голубой комнате.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Белый домДональд ТрампЁлкаМалания ТрампРождество
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Главная елка страны: рождественское дерево прибыло в Белый дом
Интересно?
Поделись с друзьями: