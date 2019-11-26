Главная елка страны: рождественское дерево прибыло в Белый дом

Традиционно дерево, оказавшееся дугласовой пихтой высотой пять с половиной метров, привезла карета, запряженная лошадьми. Супруга американского лидера осмотрела его и одобрила установку в Голубой комнате Белого дома, передает ТАСС.

Главный атрибут Рождества приехал в Вашингтон из долины Махантонго в штате Пенсильвания. Дерево выросло на ферме Лэрри Снайдера, выигравшего конкурс Национальной ассоциации производителей рождественских елок.

Вот уже третий год хвойное дерево появляется в Белом доме на несколько дней раньше традиционного срока. Обычно его привозили ко Дню благодарения. Это связано с отъездом президентской четы в поместье «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич (штат Флорида). Праздничными декорациями в резиденции займутся добровольцы.

Впервые рождественская елка появилась в Белом доме при 23-м президенте США Бенджамине Гаррисоне в 1889 году. Тогда она украсила Желтую комнату. С 1912 года дерево устанавливают в Голубой комнате.