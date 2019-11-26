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Резник рассказал, как его нынешняя супруга жила с предыдущей женой в одной квартире

Брак с актрисой Натальей Голубничей продержался всего пять лет.

Резник рассказал, как его нынешняя супруга жила с предыдущей женой в одной квартире
Резник рассказал о втором браке с Голубничей/Кадр из программы "Судьба человека"

Актер Владислав Резник в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как его нынешняя, уже третья, жена Юлия приютила в своей квартире вторую супруга звезды картины «Мы из будущего-2» — актрису Наталью Голубничую. Во втором браке он был пять лет. От этих отношений родилась дочь Маша.

Владислав Резник. Фото
Две жены Резника жили водной квартире/Кадр из программы «Судьба человека»

«Очень многие удивляются, как вторая жена и третья общаются между собой. Юля — мудрый человек. Она знала, что у меня двое детей от предыдущих браков. Этом мое прошлое, которое я не могу перечеркнуть. Она не мешала мне общаться с дочерью», — сказал актер.

Как он заметил, Голубничая с дочкой Машей живут в Новосибирске. «Однажды они приехала и ко мне в Москву. Но мне поставили съемки в другом городе. Я и уехал. А Юля поехала встречать бывшую жену с ребенком. Они жили у нас в доме. Знакомые потом удивлялись, как две женщины живут в одной квартире. Меня спрашивали: «Как такое возможно?» — заметил Владислав Резник.

Также он вспомнил начало романа с Голубничей и печальный финал этих отношений. «Мы делали общий танец в театре «Красный факел». И вот как-то танцуя, мы сошлись. Когда развелся первый раз мне говорили, не надо жениться на актрисе. Но я наступил на те же грабли. Первая жена тоже актриса. Там было много обстоятельств, которые сложились в пазлы и привели в итоге к нашему расставанию с Голубничей. Мы все время были вместе. К тому же появился ребенок. Моя дурная голова, нехорошее поведение привели к разводу. Я стал пить. Чувствовал невостребованность в профессии. Сейчас понимаю, что был дурак», — заявил актер.

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Владислав РезникНаталья ГолубничаяПрограмма "Судьба человека"
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Резник рассказал, как его нынешняя супруга жила с предыдущей женой в одной квартире
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