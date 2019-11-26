Москвичам покажут украшения Зыкиной в честь 90-летия певицы

Москвичам покажут украшения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной в честь юбилея певицы. После этого атрибуты будут пущены с молотка. В пресс-службе аукционного дома «12-й стул» рассказали, что лично посмотреть на драгоценности можно будет с 28 ноября по 2 декабря в Историческом музее.

Колье и броши будут представлены на обзор широкой публики впервые. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Зыкиной. В доме подчеркивают – Зыкина олицетворяла собой «подлинную красоту русской песни, музыки и культуры», а значит, ценности будут популярны.

больше по теме Появились снимки выставленных на аукцион уникальных драгоценностей Зыкиной Торги пройдут в начале декабря 2019 года.

Всего в коллекции будут представлены около 40 различных предметов – в некоторых из них Зыкина появлялась на сцене. Можно будет увидеть и любимые серьги Людмилы Георгиевны с бриллиантами и сапфирами, о которых она сдержанно, но с трепетом говорила. Появится в качестве экспоната и знаменитое колье, автором которого, по слухам, является отец действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева – Гейдар Алиев.

Среди других предметов — колье со 112 бриллиантами, старинная брошь-трансформер, серебряная брошь «Снежинка» с гранатами-пиропами, золотая брошь «Павлин», отмечает ТАСС.