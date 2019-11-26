НОВОСТИ

Москвичам покажут украшения Зыкиной в честь 90-летия певицы

Чуть позже ценные атрибуты планируется пустить с молотка.

Москвичам покажут украшения Зыкиной в честь 90-летия певицы
Квартира певицы Людмилы Зыкиной. Ювелирные украшения. Фото: КП/Рукавицын Олег

Москвичам покажут украшения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной в честь юбилея певицы. После этого атрибуты будут пущены с молотка. В пресс-службе аукционного дома «12-й стул» рассказали, что лично посмотреть на драгоценности можно будет с 28 ноября по 2 декабря в Историческом музее.

Колье и броши будут представлены на обзор широкой публики впервые. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Зыкиной. В доме подчеркивают – Зыкина олицетворяла собой «подлинную красоту русской песни, музыки и культуры», а значит, ценности будут популярны.

#ВыставкаГИМВсего пять дней — с 28 ноября по 2 декабря 2019 года в Историческом музее будет представлена коллекция…

Опубликовано Государственный исторический музей (ГИМ) — State Historical Museum (SHM) Вторник, 26 ноября 2019 г.

Всего в коллекции будут представлены около 40 различных предметов – в некоторых из них Зыкина появлялась на сцене. Можно будет увидеть и любимые серьги Людмилы Георгиевны с бриллиантами и сапфирами, о которых она сдержанно, но с трепетом говорила. Появится в качестве экспоната и знаменитое колье, автором которого, по слухам, является отец действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева – Гейдар Алиев.

Среди других предметов — колье со 112 бриллиантами, старинная брошь-трансформер, серебряная брошь «Снежинка» с гранатами-пиропами, золотая брошь «Павлин», отмечает ТАСС.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

аукционвыставкаЛюдмила Зыкинапродажаукрашения
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Москвичам покажут украшения Зыкиной в честь 90-летия певицы
Интересно?
Поделись с друзьями: