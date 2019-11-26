В Иркутске школьник спас 9-летнюю девочку из лап похитителя

Иркутские следователи опубликовали видео похищения 9-летней девочки взрослым мужчиной. Инцидент произошел 23 ноября. По версии правоохранителей, 48-летний гражданин увидел ребенка, гуляющего в районе торговых складов на улице Новаторов. Он вышел из своей машины, схватил школьницу и затолкал ее в салон. После этого злоумышленник сел за руль, заблокировал двери и попытался уехать с места происшествия, но на крики девочки отреагировал 16-летний юноша.

«Я шел вдоль этого забора с тренировки. Впереди меня шла девочка, я ее обогнал, дошел до железной дороги и услышал ее крики. Увидев, как мужчина сажает ее в машину, я быстренько оглянулся, нашел единственного взрослого в округе, сообщил ему о происшествии, и мы побежали к машине похитителя», — рассказал о своем подвиге юный герой.

Вместе со взрослым они догнали автомобиль и помешали ему уехать. Водителю все же удалось скрыться, но девочка была спасена. Стражи порядка сработали оперативно: разослали ориентировку на подозреваемого по нарядам, патрулирующим город, и через несколько часов злоумышленник был задержан.

В следствии полагают, что мужчина пытался похитить школьницу, чтобы в последствии надругаться над ней в сексуальном плане. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего», за которую нападавший может получить срок от 5 до 12 лет.

«Установлено, что с 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года», — сообщает Следственное управление СКР по Иркутской области.

На данный момент обвиняемого заключили под стражу. Свою вину в попытке похищения ребенка он признал и раскаялся.