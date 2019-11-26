Владислав Резник согласился на третий брак спустя шесть лет после знакомства с женой

Актер Владислав Резник в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о знакомстве со своей третьей женой Юлией. На брак он согласился только спустя шесть лет после знакомства. Причем у него к тому времени был уже от женщины сын.

«Мы познакомились с Юлией в Интернете. За неделю до знакомства она сходила на фильм «Мы из будущего-2», где я сыграл одну из ролей. Потом она признавалась, что когда смотрела финальную сцену, то сказала: «Какой симпатичный парень». Как раз про меня. У меня был два билета в Мариинский театр. Я не знал, с кем сходить, и отправился на просторы Интернета. Она сначала подумала, что это розыгрыш, но решила рискнуть. Я подарил ей цветы при встрече. Она приняла их. У нас завязался разговор, и я понял, что мы не пойдем в театр. Нам хотелось поговорить. Разговор просто лился. Я не думал, что спрашивать. Она не думала, что отвечать», — заметил актер.

Как заметил Владислав Резник, после этого они уже не расставались. «Юля подарила мне сына. Это мой третий брак. С каждой из предыдущих жен я прожил пять лет. Юля меня спрашивала: «Будем жениться». Я отвечал, что там уже был», — заявил Резник.

По его словам, он сказал жене, что им необходимо пройти Рубикон в пять лет отношений. Только после он был готов сыграть свадьбу. «А как-то она сказала: «Дорогой, мы уже шесть лет вместе. Пора в ЗАГС». Я согласился. В этом году будет уже десять лет, как мы вместе. Мы стали за эти годы единым целым», — сказал актер.