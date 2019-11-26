Прибавка к пенсии: в Кемерово пенсионерка пыталась продать наркотики своего почившего сына

В Кемерово 79-летняя пенсионерка решила подзаработать и попыталась продать наркотики своего почившего сына. В региональном МВД рассказали, что некоторое время назад безутешная мать потеряла своего ребенка, который злоупотреблял запрещенными веществами. Когда же мужчины не стало, местная жительница случайно обнаружила у него в закромах почти полную банку с субстанцией.

Не придумав способа лучше, старушка решила избавиться от наркотиков, поимев с этого дивиденды. Женщина полгода продавала наркотики. Всего ей удалось сбыть около восьми граммов. После обысков силовики обнаружили еще 17 заранее заготовленных емкостей.

На женщину возбудили уголовное дело, суд признал ее виновной, однако, чуть позже наказание смягчили, потому что учли чистосердечное признание обвиняемой, а также ее возраст и состояние здоровья. В ближайшие пять лет бабушка проведет в исправительной колонии общего режима.