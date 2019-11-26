НОВОСТИ

Прибавка к пенсии: в Кемерово пенсионерка пыталась продать наркотики своего почившего сына

Теперь 79-летней женщине придется ответить перед законом.

Прибавка к пенсии: в Кемерово пенсионерка пыталась продать наркотики своего почившего сына
Колония. Фото: КП/Кокурин Борис

В Кемерово 79-летняя пенсионерка решила подзаработать и попыталась продать наркотики своего почившего сына. В региональном МВД рассказали, что некоторое время назад безутешная мать потеряла своего ребенка, который злоупотреблял запрещенными веществами. Когда же мужчины не стало, местная жительница случайно обнаружила у него в закромах почти полную банку с субстанцией.

Не придумав способа лучше, старушка решила избавиться от наркотиков, поимев с этого дивиденды. Женщина полгода продавала наркотики. Всего ей удалось сбыть около восьми граммов. После обысков силовики обнаружили еще 17 заранее заготовленных емкостей.

На женщину возбудили уголовное дело, суд признал ее виновной, однако, чуть позже наказание смягчили, потому что учли чистосердечное признание обвиняемой, а также ее возраст и состояние здоровья. В ближайшие пять лет бабушка проведет в исправительной колонии общего режима.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

КемеровонаркотикиНовости googleпенсионеркасбытуголовное дело
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Прибавка к пенсии: в Кемерово пенсионерка пыталась продать наркотики своего почившего сына
Интересно?
Поделись с друзьями: