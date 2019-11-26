Можно навредить: диетолог объяснила, почему не стоит злоупотреблять мандаринами

Врач рассказала, кому и в каких случаях лучше отказаться от цитрусовых.

Мандарины, наряду с елкой, традиционно считаются символом Нового года. Но, оказывается, употреблять данный фрукт бесконтрольно нельзя, иначе можно навредить организму.

Врач-диетолог консультивно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» Тамара Прунцева назвала количество, превышая которое можно заполучить ряд проблем с организмом. В сутки человеку рекомендуется съедать не более четырех мандаринов, лучше сделать это утром или днем, но не позднее 17 часов.

При таком варианте фрукт будет полезен, повысит иммунитет, выведет токсины и улучшит настроение.

У врача-диетолога Елены Тихомировой имеется что добавить к данному заключению. Если злоупотреблять данными цитрусовыми, то можно спровоцировать аллергические реакции, вздутие живота, обострение хронических болезней желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА Новости.

А еще специалисты призывают не добавлять мандариновые корочки в чай, виной всему их обработка, сообщает сайт Радио «КП».