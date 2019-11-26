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Стендапер Долгополов о коллеге: «Щербаков – олицетворение предрассудков, которые я бы победил в других людях»

Один из самых знаменитых Youtube-комиков рассказал Дудю, почему предвзято относится к некоторым товарищам по цеху.

Стендапер Долгополов о коллеге: «Щербаков – олицетворение предрассудков, которые я бы победил в других людях»
Юрий Дудь и Александр Долгополов. Кадр из YouTube Шоу "вДудь"

Комик Александр Долгополов крайне предвзято относится к коллеге по сцене Алексею Щербакову. Об этом юноша рассказал Юрию Дудю в рамках одноименной программы. Долгополов рассказал, что ему достаточно сложно находиться с Щербаковым в одном пространстве, потому что тот является набором предрассудков, которые ему, как человеку, мешают жить.

«Щербаков – просто плохой человек. Неэтично высказываться так о других комиках, но про Щербакова так я могу сказать вполне уверенно. Щербаков – это олицетворение предрассудков, которые я хотел бы победить в душах других людей. С этими иллюзиями я хотел бы бороться, потому что мне они, как человеку, мешают жить», — высказался он.

Раскритиковал Долгополов поведение Сабурова и Щербакова в передаче «Что было дальше?». Комик заявил, что ему абсолютно не близко то, как напарники оскорбляют певца Олега Майами.

«Покатайтесь в метро. Вы поймете, что мы все страдаем от такого унизительного поведения. Они просто оскорбляли его. Это трансляция своих предрассудков. Абсолютно несознательное поведение», — резюмировал Александр.

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YouTubeАлександр ДолгополовАлексей Щербаковкомикистэндап
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Стендапер Долгополов о коллеге: «Щербаков – олицетворение предрассудков, которые я бы победил в других людях»
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