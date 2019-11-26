Forbes впервые назвал самые успешные рестораны Москвы

Журнал Forbes впервые представил рейтинг из 30 самых успешных ресторанов Москвы. В список попали заведения, ставшие экономически успешными по результатам 2018 года. Еще один важный критерий – популярность у посетителей и высокое мнение экспертов рынка.
Для наглядности претендентов разделили на три категории по среднему чеку: 1500–2500, 2500–3500 и более 3500 рублей.
Среди заведений с чеком от 3500 рублей лидируют:
White Rabbit ресторатора Бориса Зарькова,
Selfie,
Semifreddo,
«Кафе Пушкинъ»,
«Турандот».
В сегменте от 2500–3500 рублей первенство досталось гранд-кафе «Dr. Живаго» Александра Раппопорта. На второй строчке «Белуга», а замыкает тройку лидеров Twins Garden. В пятерку вошли Wine and Crab и Bjorn.
В сегменте от 1500 до 2500 рублей лидирует ресторан Ильи Тютенкова «Северяне».
Пятерка выглядит так:
«Северяне»,
Boston Seafood,
Remy Kitchen Bakery,
Cutfish,
Pinch.
Эксперты рынка подчеркивают, что в большинстве случаев первенство досталось заведениям русской кухни. Помимо этого шеф-повара часто лично контролируют производство на собственных фермах, так что на кухне оказываются только лучшие и свежайшие продукты, пишет сайт Радио «КП».
А вот крупные сети, международные франшизы и бары не вошли в рейтинг из-за своей специфики. Также при составлении списка не учитывались заведения, которые представлены на рынке менее года.