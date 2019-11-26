НОВОСТИ

Forbes впервые назвал самые успешные рестораны Москвы

В список лучших попали заведения, специализирующиеся на классической и авторской кухне.

Forbes впервые назвал самые успешные рестораны Москвы
Forbes назвал лучшие рестораны Москвы ФОТО: https://selfiemoscow.ru/

Журнал Forbes впервые представил рейтинг из 30 самых успешных ресторанов Москвы. В список попали заведения, ставшие экономически успешными по результатам 2018 года. Еще один важный критерий – популярность у посетителей и высокое мнение экспертов рынка.

Для наглядности претендентов разделили на три категории по среднему чеку: 1500–2500, 2500–3500 и более 3500 рублей.

Среди заведений с чеком от 3500 рублей лидируют:

White Rabbit ресторатора Бориса Зарькова,

Selfie,

Semifreddo,

«Кафе Пушкинъ»,

«Турандот».

В сегменте от 2500–3500 рублей первенство досталось гранд-кафе «Dr. Живаго» Александра Раппопорта. На второй строчке «Белуга», а замыкает тройку лидеров Twins Garden. В пятерку вошли Wine and Crab и Bjorn.

В сегменте от 1500 до 2500 рублей лидирует ресторан Ильи Тютенкова «Северяне».

Пятерка выглядит так:

«Северяне»,

Boston Seafood,

Remy Kitchen Bakery,

Cutfish,

Pinch.

Эксперты рынка подчеркивают, что в большинстве случаев первенство досталось заведениям русской кухни. Помимо этого шеф-повара часто лично контролируют производство на собственных фермах, так что на кухне оказываются только лучшие и свежайшие продукты, пишет сайт Радио «КП».

А вот крупные сети, международные франшизы и бары не вошли в рейтинг из-за своей специфики. Также при составлении списка не учитывались заведения, которые представлены на рынке менее года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

КухняМоскварейтинг Forbesрестораны
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Forbes впервые назвал самые успешные рестораны Москвы
Интересно?
Поделись с друзьями: