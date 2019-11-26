С двумя красотками: Бандерас вывел в свет возлюбленную и 23-летнюю дочь

Антонио Бандерас даже в 59 лет продолжает оставаться одним из самых привлекательных актеров. Однако внешность не залог счастья. Неожиданно, почти на пороге завершения карьеры, артист расстался с супругой Мелани Гриффит. Женщина ушла от него, заявив о непримиримых разногласиях. Но похоже, что причиной их размолвки стала Николь Кимпел — инвестиционный банкир из Голландии. Их видели вместе танцующих на вечеринке за год до развода.

Сейчас Антонио уже не скрывает своего романа с 39-летней красавицей. Более того, на днях он вышел с ней в свет. Они посетили премию года Vanity Fair Award в Мадриде. Актер был неотразим в смокинге с бабочкой, а его спутница облачилась в черное платье в пол с откровенным декольте. Блондинка с удовольствием позировала с Бандерасом на коровой дорожке. Но также он пришел с еще одной девушкой. Второй его спутницей оказалась его взрослая дочь Стелла дель Кармен, которая стала настоящей роковой красавицей.

Похоже, что 23-летняя девушка общается с отцом и не выступает против его новой избранницы, хотя вместе с Николь она позировать не стала. Наследница звезды обняла отца. Свою фигуру она подчеркнула лаконичным черным платьем на тонких бретельках.

К слову, Бандерас признался, что новая возлюбленная существенно изменила его жизнь. Он рассказал, что в 2017 году пережил сердечный приступ. Тогда Николь оказалась рядом с ним, дала лекарство и вызвала медиков. Актер вскоре поправился, но больше он не употребляет спиртные напитки и даже бросил курить. Он заявил, что вредная привычка была «самой глупой вещью», которую он «когда-либо делал в своей жизни», пишет Daily Mail.

Напомним, что Антонио женился на Гриффит, когда та уже была беременна. Они прожили вместе почти 19 лет. До этого артист также успел побывать в браке с Ане Лесе, но их девятилетние отношения тоже закончились разводом. Решится ли он в третий раз отправиться в ЗАГС, покажет время.