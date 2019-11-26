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Серябкина отказала Фадееву в кругосветке

Остальные музыканты лейбла MALFA будут 111 дней бороздить океан и сочинять новые песни.

Серябкина отказала Фадееву в кругосветке
Серябкина и Фадеев. Фото Владимира Веленгурина.

Кругосветное путешествие музыкантов лейбла MALFA пройдет без Ольги Серябкиной, об этом звезда сообщила КП.

Особенно распространяться на эту тему певица не пожелала, но сказала, что крайне занята и остается в Москве. «У меня очень плотный график, весь декабрь расписан под корпоративы. Устаю, конечно, но об издержках профессии рассказывать не буду — у меня все прекрасно», — сказала Ольга.

О воссоединении коллектива продюсерского центра Максима Фадеева стало известно пару недель назад. Музыкальный деятель объявил, что его артисты временно объединяются, чтобы получить в океане вдохновение. Скорее всего, в этом есть и более меркантильный замысел, ведь на судне будет действовать съемочная группа. И творческий отпуск отставных музыкантов фактически смонтируют в реалити-шоу, заработав на нем дивиденды. Кстати, о том, что любимица Фадеева останется на суше стало известно случайно.

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Макс ФадеевМаксим ФадеевМаксим Фадеев последние новостиОльга Серябкина
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Серябкина отказала Фадееву в кругосветке
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