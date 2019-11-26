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Виктор Сухоруков рассказал о студенческом романе Догилевой и Стоянова

По словам актера, звезды встречались, когда учились вместе в ГИТИСе.

Виктор Сухоруков рассказал о студенческом романе Догилевой и Стоянова
Сухоруков рассказал о романе Догилевой и Стоянова/http://globallookpress.com/

Актер Виктор Сухоруков заявил, что у актрисы Татьяны Догилевой во время учебы в ГИТИСе был роман с популярным телеведущим юмористической программы «Городок» Юрием Стояновым. Все звезды учились на одном курсе. При этом он опроверг информацию, что сам встречался какое-то время с популярной актрисой.

Юрий Стоянов. Фото
У Стоянова был роман с Догилевой/http://globallookpress.com/

«Никогда не было. У нее с Юркой Стояновым был роман. Я ни с кем не романил на курсе. Это неправда», — заявил Виктор Сухоруков.

Как отметил звезда картин «Брат» и «Брат-2», Догилеву как актрису он очень уважает и любит. По его словам, в кинематограф она ворвалась очень ярко и стремительно много лет назад. Правда, как он выразился, сейчас звезда «поскромнее существует». Он даже не знает, в каком настроении сейчас пребывает 62-летняя актриса.

Прекрасно относится Сухоруков и к Стоянову. Много лет назад они соседствовали в общежитии ГИТИСа. У них были соседние комнаты. Причем Стоянов был на курсе самым младшим, а Сухоруков самым старшим. Как сказал актер, в свое время Стоянов ему очень помог. Он находил ему роли в своей юмористической программе «Городок». В те годы актера не приглашали сниматься в фильмах, сообщает портал Dni.ru.

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Виктор СухоруковТатьяна ДогилеваЮрий Стоянов
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Виктор Сухоруков рассказал о студенческом романе Догилевой и Стоянова
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