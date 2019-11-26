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Тату каждому коту: в России готовят закон об обязательной маркировке животных

В Думе его должны рассмотреть уже до конца текущего года.

Тату каждому коту: в России готовят закон об обязательной маркировке животных
Владельцам животных придется маркировать своих питомцев. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Вниманию владельцев домашних животных: скоро всех питомцев придется обязательно маркировать, чтобы государство в любой момент могло их легко идентифицировать. Соответствующий законопроект должен быть внесен Минсельхозом в Госдуму до конца текущего года, о чем сообщает газета «Известия».

Согласно документу, обязательной идентификации подлежат кошки и собаки, рогатых скот и прочие копытные, пушные звери, рыбы и прочие водные жители, домашняя птица, свиньи и даже пчелы (простите, а их маркировать куда?).

Собака
Способы маркировки: чип или татуировка. А, может, можно будет просто прицепить бирку на ошейник? Фото: Komsomolskaya Pravda

Как будут помечать зверье — отдельный вопрос. Это может быть специальный чип, правда, такой метод — дорогое удовольствие. Скорее всего, каждому питомцу выдадут специальный штрихкод, который можно будет нанести в виде татуировки. С такими средствами поиск пропавших животных, например, станет куда более простой задачей.

Кому-то из владельцев собак или кошек это нововведение может показаться лишним, однако, как отмечает издание, регионы давно просят Москву ввести такие правила учета домашних зверей. Да и весь цивилизованный мир давно живет по таким законам, так что и у нас обязательная маркировка питомцев — это только вопрос времени. Политики бьются над этим проектом с 2015 года и вот, наконец, готовы к его реализации.

Депутаты хотят, чтобы процедура регистрации животных была бесплатной. Чтобы, к примеру, бабушка, живущая с десятком котов не разорилась на их маркировку. Это справедливо. Но как они все-таки собрались помечать рыб и пчел?

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Тату каждому коту: в России готовят закон об обязательной маркировке животных
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