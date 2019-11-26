В оргкомитете «Песни года» объяснили, почему пригласили Ротару

В оргкомитете «Песни года» заявили, что у них не было никаких сомнений в приглашении на музыкальный фестиваль певицы Софии Ротару. В этом году яркое торжество пройдет уже в 48-й раз.

«Уникальность музыкального фестиваля в том, что на протяжении десятилетий мы сумели сохранить дружественность и общность взглядов между артистами разных поколений и стран. Музыка — вне политики», — отметили организаторы.

Как добавили в оргкомитете, София Ротару участвует в фестивале с 1971 года. Многие зрители по ней скучают и ждут, когда она снова приедет в Россию, сообщает «АиФ».

Напомним, что в российском обществе идет рьяная конфронтация по поводу выступления Софии Ротару на фестивале. Некоторые звезды выступают против ее приезда в нашу страну. Политики вообще требуют запретить ее выступление и игнорировать концерты. Всему виной слова артистки, в которых она осудила политику России. Между тем сейчас выясняется, что Ротару приписали эти слова. На самом деле интервью давала ее сестра Лидия в 2015 году. Тогда она обмолвилась, что Ротару отдала свою машину «Нива» бойцам АТО, а также 120 банок варенья.