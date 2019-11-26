Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года из-за допинга

Россия может лишиться права проводить мировые соревнования и участвовать в них на четыре года. Причиной тому стал очередной виток антидопингового скандала: WADA внезапно обнаружила подмену анализов в Московской антидопинговой лаборатории. В докладе, опубликованном агентством, WADA рекомендовало исполкому лишить Россию права участия в спортивных состязаниях. Это значит, что усугубится ситуация и со спортсменами – для того, чтобы выступить на международной арене, им предстоит доказать свою невиновность, а затем реализовать амбиции под нейтральным флагом.

Окончательное решение комитет намерен озвучить 9 декабря. Однако уже сейчас ряд экспертов утверждает – отрицательный ответ на участие висит в воздухе. Каналу 360 Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус пояснил, что шансов на положительный для России исход практически нет.

«Но надо все равно дождаться исполкома WADA. Решение уникальное по масштабу, по тяжести, по юрисдикции, о которой идет речь. Конечно, надо дождаться его»,- резюмировал он.

Под угрозой оказались также возможное проведение ключевых соревнований. Так, в этом списке значатся важные для России Евро-2020, финал «Лиги чемпионов» -2021 и чемпионат мира по хоккею в 2023 году.