НОВОСТИ

«Нам тут паханы не нужны»: Фадеев и Эмин перестали общаться с Крутым

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его коллеги не поделили «сферы влияния» на музыкальную премию.

«Нам тут паханы не нужны»: Фадеев и Эмин перестали общаться с Крутым
Крутой не общается с Эмином и Фадеевым/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему певец Эмин Агаларов и его коллега Максим Фадеев не общаются с композитором Игорем Крутым. Истоки этой истории лежат в создании радиостанции «Русский хит». Она появилась несколько лет назад в противовес «Русскому радио».

Максим Фадеев. Фото
Фадеев не общается с Крутым/http://globallookpress.com/

В свое время Игорь Крутой и некоторые другие артисты пришли к поэту-песеннику и известному бизнесмену Михаилу Гуцериеву. Он сказал им, если они боятся, что их песни уберут из ротации «Русского радио», то он готов создать для них другую радиостанцию, вложив огромные деньги. Свое слово Гуцериев сдержал. В итоге сейчас акциями «Русского хита», от 2,5 до 5 % владеют многие музыканты. В том числе, кстати, Пригожин с женой Валерией. Еще 44% оформлены на Михаила Гуцериева, 16% — на кипрскую Shureland Ltd.

Впрочем, впоследствии от своей доли отказался продюсер Константин Меладзе. Таким образом он поддержал своих друзей Эмина Агаларова и Максима Фадеева. Они были вычеркнуты из списка учредителей.

Как заметил Пригожин, у музыкантов разошлись взгляды, как должна быть устроена Национальная музыкальная премия «Виктория» «Фадеев сказал Крутому: «Нам тут паханы не нужны. Либо полное равноправие, либо я в этом не участвую». Игорь Крутой обиделся и отказался быть в одной команде с этими людьми», — заявил Иосиф Пригожин, слова которого приводит «АиФ».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь КрутойИосиф ПригожинМаксим ФадеевМихаил ГуцериевЭмин Агаларов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Нам тут паханы не нужны»: Фадеев и Эмин перестали общаться с Крутым
Интересно?
Поделись с друзьями: