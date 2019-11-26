«Нам тут паханы не нужны»: Фадеев и Эмин перестали общаться с Крутым

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему певец Эмин Агаларов и его коллега Максим Фадеев не общаются с композитором Игорем Крутым. Истоки этой истории лежат в создании радиостанции «Русский хит». Она появилась несколько лет назад в противовес «Русскому радио».

В свое время Игорь Крутой и некоторые другие артисты пришли к поэту-песеннику и известному бизнесмену Михаилу Гуцериеву. Он сказал им, если они боятся, что их песни уберут из ротации «Русского радио», то он готов создать для них другую радиостанцию, вложив огромные деньги. Свое слово Гуцериев сдержал. В итоге сейчас акциями «Русского хита», от 2,5 до 5 % владеют многие музыканты. В том числе, кстати, Пригожин с женой Валерией. Еще 44% оформлены на Михаила Гуцериева, 16% — на кипрскую Shureland Ltd.

Впрочем, впоследствии от своей доли отказался продюсер Константин Меладзе. Таким образом он поддержал своих друзей Эмина Агаларова и Максима Фадеева. Они были вычеркнуты из списка учредителей.

Как заметил Пригожин, у музыкантов разошлись взгляды, как должна быть устроена Национальная музыкальная премия «Виктория» «Фадеев сказал Крутому: «Нам тут паханы не нужны. Либо полное равноправие, либо я в этом не участвую». Игорь Крутой обиделся и отказался быть в одной команде с этими людьми», — заявил Иосиф Пригожин, слова которого приводит «АиФ».