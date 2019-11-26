Романтика железных дорог: россияне признались в любви к плацкарту

Почти 60% респондентов выбирают именно этот вид расположения во время путешествий.

Россияне предпочитают более бюджетный плацкарт дорогому купе. Сей факт выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Специалисты спросили аудиторию, какой из вариантов, который может предложить железная дорога, для них оптимален. Так, около 60% ответивших заявили, что чаще покупают билеты в плацкарт. Второе место заслуженно отдали купе – почти 25%. Менее популярны сидячие вагоны – их выбирают всего 12% ответивших, и вагоны класса «Люкс» — 4%.

«Лента» акцентирует внимание, что плацкарт больше по душе женщинам, чем мужчинам на 24%. Что касается выбора конкретных полок, то подавляющее число путешественников предпочитают нижние полки – чуть больше 70 процентов. Верхние места пользуются спросом многократно меньше – их приобретают всего 11%. На боковые остается около 2%.

Важно отметить, что путешественники придают значение расположению исключительно горизонтальных мест. В случае с сидячими местами респондентам непринципиально, куда приобретать билет.