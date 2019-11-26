НОВОСТИ

Романтика железных дорог: россияне признались в любви к плацкарту

Почти 60% респондентов выбирают именно этот вид расположения во время путешествий.

Романтика железных дорог: россияне признались в любви к плацкарту
Дети возвращаются из лагеря на поезде. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Россияне предпочитают более бюджетный плацкарт дорогому купе. Сей факт выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Специалисты спросили аудиторию, какой из вариантов, который может предложить железная дорога, для них оптимален. Так, около 60% ответивших заявили, что чаще покупают билеты в плацкарт. Второе место заслуженно отдали купе – почти 25%. Менее популярны сидячие вагоны – их выбирают всего 12% ответивших, и вагоны класса «Люкс» — 4%.

«Лента» акцентирует внимание, что плацкарт больше по душе женщинам, чем мужчинам  на 24%. Что касается выбора конкретных полок, то подавляющее число путешественников предпочитают нижние полки – чуть больше 70 процентов. Верхние места пользуются спросом многократно меньше – их приобретают всего 11%. На боковые остается около 2%.

Важно отметить, что путешественники придают значение расположению исключительно горизонтальных мест. В случае с сидячими местами респондентам непринципиально, куда приобретать билет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дорогажелезная дорогакупеНовости googleплацкартпутешествиястатистика
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Романтика железных дорог: россияне признались в любви к плацкарту
Интересно?
Поделись с друзьями: