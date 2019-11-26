Невосполнимая потеря: Хабенский рассказал о своей незаживающей боли по супруге

Константин Хабенский в YouTube-шоу «А поговорить?» признался, что его душевная рана по умершей 11 лет назад жене Анастасии Смирновой до сих пор не затянулась. Более того, он специально поддерживает это состояние вечной памяти и боли. Артист считает, что забыть о перенесенных ею страданиях – значит предать ее.

Чтобы как-то заглушить переживания, он полностью погрузился в благотворительность, создав фонд помощи раковым больным. Ведущая шоу Ирина Шихман удивилась, почему Хабенский решил работать именно в данном направлении, ведь это очень тяжело – постоянно видеть людей, которые переживают те же чувства, что и ушедшая жена артиста.

«Когда у тебя болит пятка, и ты знаешь, что сделать, чтобы она зажила, ты не будешь другого учить, как лечить мизинец. Ты посоветуешь, что делать с этой пяткой. Глупо было бы идти в другую область», — прокомментировал артист.

Жениться во второй раз Хабенский решился спустя только пять лет после кончины жены, в 2013 году он расписался с актрисой Ольгой Литвиновой. Открыть свое сердце Константин смог не сразу, но даже сейчас он трепетно чтит память о первой супруге.

Актер признается, что его ритм жизни вынести не просто. Наряду с занятостью в благотворительном фонде, он очень много работает в театре и кино. Кроме того, что актерская работа приносит ему чувство глубокого удовлетворения, в этих усилиях имеется и вполне житейский момент – ему нужно прокормить семью. От брака с первой женой у него есть сын Иван 12-ти лет, от второй – две дочери, 3-летняя Саша и 10-месячная малышка, имя которой пара почему-то хранит в секрете.