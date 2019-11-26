С Гуцериева попросили 200 тысяч долларов за раскрутку хита Орбакайте на радио

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что несколько лет назад бизнесмен Михаил Гуцериев пытался купить холдинг РМГ – Русская Медиагруппа, в состав которой входят крупнейшие российские радиостанции. При этом, правда, приобрести контрольный пакет акций у предпринимателя не получилось.

Как известно, Михаил Гуцериев – известный поэт-песенник. Он, к примеру, написал хит для дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте «Московская осень». С песней в свое время он пошел на «Русское радио», которое, как известно, является в России законодателем моды в области шоу-бизнеса. Без ротации на этой радиостанции любой композиции очень тяжело стать хитом. Это известный факт, с которым практически никто из известных музыкантов не спорит.

«Ему сказали: «200 тысяч долларов». Гуцериев спрашивает: «Вы на счёт мне деньги перечислите или наличными отдадите?» Ему говорят: «Вы нас не поняли. Это с вас 200 тысяч». Он был в шоке от того, как приходится унижаться артистам», — заявил Иосиф Пригожин.

Как считает супруг Валерии, именно после этого Михаил Гуцериев решил скупить часть российских радиостанций. Ему просто не хотелось ни от кого зависеть. Гуцериева возмутил тот факт, что музыкант записывает песню, снимает клип, тратит огромные деньги, а после с него требуют еще и огромных средств на радиостанциях за раскрутку хитов, сообщает «АиФ».