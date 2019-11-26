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Костенко помогает Тарасову выплачивать 250 тысяч рублей в месяц за дом

Модель имеет стабильный доход в своем блоге.

Костенко помогает Тарасову выплачивать 250 тысяч рублей в месяц за дом
Костенко помогает Тарасову с долгами/http://globallookpress.com/

Адвокат футболиста Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов сообщил, что модель Анастасия Костенко, у который стабильный доход от ведения блога, помогает выплачивать своему супругу Дмитрию Тарасову 250 тысяч рублей каждый месяц за кредит. Как известно, у футболиста огромный загородный дом, взятый в ипотеку. Также юрист сообщил, что спортсмен до сих пор без работы и у него есть еще кредит на машину.

Анастасия Костенко. Фото
Костенко помогает Тарасову с долгами/http://globallookpress.com/

Сейчас Тарасов должен платить каждый месяц 400 тысяч рублей алиментов своей первой супруге Оксане. От нее у него подрастает десятилетняя дочь Ангелина. Футболист от обязательств не отказывается, но свой дом в связи с непростым финансовым положением он хочет продать.

«По понятным причинам доверитель хочет снизить, оптимизировать сумму алиментов. Ему не по силам такие траты. Опять же напомню, что с 2011 года он перевел на счет старшей дочери уже 33 миллиона рублей», — сообщил Сайгитов.

Он также добавил, что до совершеннолетия дочери Тарасова еще восемь лет. За это время его подопечный должен будет выплатить порядка 40 миллионов рублей. Как сказал юрист, для игрока, который так и не нашел себе новый клуб, это очень солидная сумма. Также адвокат Тарасова заметил, что первая жена игрока за последнее время приобрела две машины. У него возник вопрос, на какие деньги. Женщина, как известно, нигде не работает. Адвокат предполагает, что деньги, получаемые от Тарасова, Оксана тратит не на дочь, а на себя, сообщает «СтарХит».

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Анастасия КостенкоАнгелина ТарасоваДмитрий ТарасовОксана Тарасова
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Костенко помогает Тарасову выплачивать 250 тысяч рублей в месяц за дом
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