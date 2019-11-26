«Я некрасиво себя повела»: Савичева вспомнила свой уход от Аршинова

Певица Юлия Савичева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнила, как однажды ушла от своего мужа музыканта и композитора Александра Аршинова. Тогда они еще не были женаты.

«Я некрасиво себя повела. Там была очень непростая ситуация. Я около полугода жила одна. Сделала, конечно, глупость. Я собрала вещи и ушла. В те годы пропадала на гастролях. Постоянно отсутствовала дома. И вот тут какой-то холодок пробежал между нами. Ну и личные моменты были насчет детей. Потом он вернулся за мной. Я, конечно, мучилась эти полгода», — заявила Юлия Савичева.

Как сказала исполнительница, она очень долго ходила в невестах. При этом встречаться с будущим мужем она начала в 18 лет. Свадьбу же они сыграли только в 2014 году. Также исполнительница рассказала о своих страхах. Она очень боится за свою дочь. Анне Аршиновой сейчас два года. Кроме того, переживает звезда за всех своих близких и очень не любит летать на самолетах.

«Еще я бы никогда не прыгнула с парашютом. Это просто какое-то самоубийство. Уверена на сто процентов, что никогда не рискну водить автомобиль. Это совсем не мое», — сказала исполнительница.